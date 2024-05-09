Избегайте этих ошибок: как уберечь рулевую рейку от поломки и дорогостоящего ремонта

Рулевое управление — важная система автомобиля, которая требует особого внимания, чтобы избежать преждевременной поломки рулевой рейки.
Основные ошибки, которые допускают водители, включают: игнорирование поврежденных пыльников рулевых тяг, использование старых или пластиковых хомутов, поворот руля в крайнее положение и несвоевременное обслуживание. Изношенные пыльники позволяют грязи и влаге проникать в систему, а неправильная фиксация хомутов ухудшает их прилегание.
Экстремальные повороты руля создают чрезмерную нагрузку на рейку, а игнорирование признаков неисправности гидроусилителя руля может привести к серьезным поломкам.
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