Избегайте этих ошибок: как уберечь рулевую рейку от поломки и дорогостоящего ремонта

Четыре ошибки, которые приводят к поломке рулевой рейки автомобиля

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Рулевое управление — важная система автомобиля, которая требует особого внимания, чтобы избежать преждевременной поломки рулевой рейки.

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Основные ошибки, которые допускают водители, включают: игнорирование поврежденных пыльников рулевых тяг, использование старых или пластиковых хомутов, поворот руля в крайнее положение и несвоевременное обслуживание. Изношенные пыльники позволяют грязи и влаге проникать в систему, а неправильная фиксация хомутов ухудшает их прилегание.

Экстремальные повороты руля создают чрезмерную нагрузку на рейку, а игнорирование признаков неисправности гидроусилителя руля может привести к серьезным поломкам.