Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем увядшую рассаду
Три наилучшие процедуры для немедленного снятия отечности
Итальянцы с радостью встречают русских, несмотря на отношения стран
Почему дизельные автомобили экономичнее бензиновых: основные отличия
Филипп Киркоров выразил сожаление о выборе имени для дочери
Москва попала в топ-50 богатейших городов мира
В Госдуме выразили надежду на полноценное участие россиян в Олимпиаде-2032
Владимир Машков рассказал журналистке из США, что в России живут "настоящие люди"
Водитель электросамоката может получить компенсацию в случае ДТП
Избегайте этих ошибок: как уберечь рулевую рейку от поломки и дорогостоящего ремонта

Четыре ошибки, которые приводят к поломке рулевой рейки автомобиля

0:43
Авто

Рулевое управление — важная система автомобиля, которая требует особого внимания, чтобы избежать преждевременной поломки рулевой рейки.

Четыре ошибки, которые приводят к поломке рулевой рейки автомобиля
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Основные ошибки, которые допускают водители, включают: игнорирование поврежденных пыльников рулевых тяг, использование старых или пластиковых хомутов, поворот руля в крайнее положение и несвоевременное обслуживание. Изношенные пыльники позволяют грязи и влаге проникать в систему, а неправильная фиксация хомутов ухудшает их прилегание.

Экстремальные повороты руля создают чрезмерную нагрузку на рейку, а игнорирование признаков неисправности гидроусилителя руля может привести к серьезным поломкам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок
Последние материалы
Чаще всего встречаемые ошибки при применении солнцезащитных средств
Келевеле: знаменитое блюдо из Ганы
Эксперты рассказали, почему кошка кусается
Четыре ошибки, которые приводят к поломке рулевой рейки автомобиля
Фильм "Сто лет тому вперёд" заработал более миллиарда рублей в прокате
Названы города с самыми дешевыми гостиничными номерами
В Крыму суд вынес приговор пенсионерке за демонстрацию нацистской символики
Экзотическое растение для своего огорода
Преимущества ходьбы по лестнице: 10 очевидных и неочевидных плюсов для здоровья
Российские власти обсудят возможность освободить от налога малоимущих граждан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников