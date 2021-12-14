Садальский высказался по делу Рашкина: "Теперь ночью можно ходить спокойно"

Станислав Садальский прокомментировал ограничения, которые наложили на депутата КПРФ Валерия Рашкина в рамках уголовного дела по факту убийства лося.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о запретах, наложенных на депутата, которого обвиняют в незаконной охоте.

"Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы Валерию Рашкину выходить из дома с ружьём и стрелять по кошкам и собакам с 23 часов до 7 утра … Теперь ночью по улице можно ходить спокойно… Кстати! Днём по птицам можно?!" — задаётся вопросом артист в своём Instagram-аккаунте.

Заслуженный артист РСФСР опубликовал в своём посте видео, на котором Владимир Жириновский, сидя у окна в поезде, помышляет об отстреле птиц и другой живности за окном.

"Одним можно — другим нельзя⁉️ Какая прелесть, этот Жириновский… Ну согласитесь?!" — обратился артист к фолловерам.

Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса России (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба). Депутату, лишённому депутатской неприкосновенности, запрещено выходить из дома с 23:00 до 07:00, охотиться, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом.

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