Адвокат Рашкина: депутату могут запретить ночью выходить из дома

Депутату Государственной думы Валерию Рашкину хотят запретить по ночам покидать свой дом, об этом рассказал его адвокат.

Его обвиняют в незаконной охоте из-за инцидента с убитым лосем в Саратовской области, часть туши которого нашли в автомобиле депутата.

"Следователь просит запретить моему подзащитному покидать жилище с 23:00 мск до 07:00, а также общаться с другими фигурантами дела", — передаёт информационное агентство РИА Новости слова адвоката Рашкина Константина Лазарева.

Ранее стало известно, что против Рашкина возбудили уголовное и административное дело: его обвиняют в незаконной охоте и в пьянстве за рулём.

Pravda.Ru писала, что депутат заявил о своей готовности содействовать следствию, чтобы скорее прояснить обстоятельства по делу об убитом лосе. Об этом Рашкин написал в письме, которое отправил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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