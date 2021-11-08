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Рашкин готов содействовать следствию по делу об убитом лосе

Происшествия

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин сообщил, что готов содействовать следствию, чтобы скорее прояснить обстоятельства по делу об убитом лосе.

Рашкин готов содействовать следствию по делу об убитом лосе

Рашкина задержали в охотничьем хозяйстве в Саратовской области с тушей лося. Его подозревают в незаконной охоте, за которую применяются меры уголовной ответственности.

Депутат письменно обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

"В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях" — передаёт РИА Новости слова Рашкина.

Ранее Рашкин представил свою версию событий. Он подчеркнул, что не убивал лося, а только нашёл его тушу в лесу и хотел передать её полиции для выяснения обстоятельств преступления.

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