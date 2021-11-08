Рашкин готов содействовать следствию по делу об убитом лосе

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин сообщил, что готов содействовать следствию, чтобы скорее прояснить обстоятельства по делу об убитом лосе.

Рашкина задержали в охотничьем хозяйстве в Саратовской области с тушей лося. Его подозревают в незаконной охоте, за которую применяются меры уголовной ответственности.

Депутат письменно обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

"В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях" — передаёт РИА Новости слова Рашкина.

Ранее Рашкин представил свою версию событий. Он подчеркнул, что не убивал лося, а только нашёл его тушу в лесу и хотел передать её полиции для выяснения обстоятельств преступления.

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