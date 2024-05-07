5 упражнений, которые сделают ваши ягодичные мышцы подтянутыми и карсивыми

Небольшая 5x10 тренировка для подтянутых ягодиц

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Подтягивание ягодиц приносит массу повседневных преимуществ. Ягодичные мышцы вносят вклад в вашу общую силу, и они помогают вам сидеть, стоять, бегать, ходить, прыгать и совершать пешие прогулки. Они играют ключевую роль в стабильности бедер и поясницы, а также являются вашими самыми мощными разгибателями бедер. Какую же тренировку лучше выполнять для подтянутых ягодиц?

Фото: altus.af.mil by U.S. Air Force photo by Senior Airman Myles Stepp is licensed under public domain

Марш ягодичных мышц.

Лягте на спину, руки по бокам, ступни поставьте на пол и согните колени.

На выдохе сожмите ягодичные мышцы, надавите на пятки и поднимите бедра к небу.

Поднимайте бедра, пока не образуется диагональная линия от колен к бедрам и груди.

Поднимите одно колено к груди.

Опустите эту ногу обратно и повторите с другой ногой.

Опустите спину на землю и повторите 10 раз.

Совет: Во время маршировки держите таз ровно и держите тело на прямой линии — не позволяйте бедрам обвисать.

Румынская становая тяга.

Встаньте с нейтральной спинкой и прижмите вес (штангу или гантели) к бедрам. Ваши колени должны быть слегка согнуты, а лопатки должны быть отведены вниз и назад.

Не позволяя пояснице или плечам округлиться, а коленям сомкнуться, наклоняйтесь вперед на бедрах, направляя вес тела к полу.

Когда вы почувствуете, что напряжение в подколенных сухожилиях на задней поверхности бедер увеличивается, сделайте секундную паузу.

Упритесь пятками в пол и выпячивайте бедра вперед, когда встаете.

Повторите 10 раз.

Совет: Для выполнения становой тяги требуется тазобедренный шарнир. Если вы не знакомы с тазобедренным шарниром, потренируйтесь с ним перед выполнением становой тяги. Выполняя полное движение, держите вес тела близко к ногам, сгибая бедра. Гантели или штанга должны находиться в дюйме от ваших бедер.

Выпады.

Начните выпрямляться, затем сделайте несколько шагов вперед левой ногой.

Согните оба колена под углом 90 градусов, при этом заднее колено должно находиться прямо над землей, а переднее — над лодыжкой.

Вы можете держать руки на бедрах или свисать по бокам.

Задержитесь на мгновение, прежде чем оттолкнуться передней ногой, вернуться в исходное положение и повторить с другой ногой.

Повторите 10 раз

Совет: Держите туловище прямым, а мышцы пресса задействованными. Избегайте сгибания в талии и наклона верхней части тела вперед. Если вам нужна поддержка, держитесь за стену или стул во время выполнения выпада.

Приседания Сумо.

Встаньте так, чтобы ноги были значительно шире, чем расстояние между бедрами (примерно на три-четыре фута), разверните пальцы ног на 45 градусов и держите руки по бокам.

Опускайтесь, сгибая колени и бедра, поднимая руки так, чтобы они встретились под подбородком. Держите пресс напряженным, спину прямой и не позволяйте коленям при опускании проходить мимо пальцев ног.

Как только ваши бедра станут параллельны полу, упритесь пятками и снова поднимитесь вверх.

Повторите 10 раз

Совет: Убедитесь, что пальцы ног разведены под углом 45 градусов или больше. Хотя это в первую очередь упражнение для ягодичных мышц, приседания сумо также активизируют приводящие мышцы, поэтому убедитесь, что вы чувствуете, как работает внутренняя поверхность бедер, особенно во время приседания.

Приседание на паузу.

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, руки по бокам.

Согните колени и бедра, как будто вы откидываетесь на спинку стула, и поднимите руки так, чтобы они были параллельны полу, чтобы сохранить равновесие.

В нижней части приседания ваши бедра должны быть параллельны полу (или ниже, если позволяет гибкость бедер), а колени должны находиться над пальцами ног, не расширяясь в стороны и не прогибаясь к средней линии тела.

Сделайте паузу на 3 секунды.

Надавите на пятки и встаньте прямо.

Повторите 10 раз.

Совет: Приседайте до параллели, затем задержитесь на 3 секунды. Если параллель вызывает боль или у вас проблемы с коленом, лодыжкой или тазобедренным суставом, сделайте ¼ приседания.