Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал RTVI, как всё было на самом деле в истории с убитым лосем.
Ранее в Саратовской области правоохранители обнаружили тушу убитого лося в автомобиле, которым управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, и возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная охота". Полицейские предполагают, что водитель находился в состоянии опьянения.
Парламентарий объяснил, что поехал в Саратовскую область к друзьям и случайно нашёл в лесу разделанную тушу лося. Он гулял по лесу и увидел уезжающую машину.
"Я подошёл к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию", — сказал депутат.
По дороге автомобиль остановили сотрудники ФСБ, полиции и природоохранных структур. Рашкин считает, что на него готовится провокация.
"Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация", — уверен депутат.
Топор и два окровавленных ножа, которые были найдены в багажнике, лежали в лесу рядом с тушей лося, отметил Рашкин. Он признался, что взял инструменты, чтобы отвезти в полицию.
Парламентарий сообщил, что он не был пьян, однако отказался от медицинского освидетельствования, потому что в Саратовской области легко сфальсифицировать результаты.
Коммунист отказался давать показания правоохранителям без своего адвоката.
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