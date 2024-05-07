Геополитика и нефть: почему цена Brent может вырасти выше 90 долларов за баррель?

Эксперт сделал прогноз о цене нефти Brent

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Без геополитической премии, связанной с нестабильностью на Ближнем Востоке, нефть Brent может торговаться в диапазоне 83-85 долларов за баррель, причем ближе к верхней границе.

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Такое мнение выразил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в интервью "Российской газете".

По его словам, это обусловлено фундаментальными ожиданиями устойчивого роста спроса со стороны ведущих мировых экономик, а также согласованными действиями ОПЕК+ (в частности, возможным продлением ограничений по добыче на второе полугодие 2024 года, о чем ранее сообщали западные информационные агентства).

С учетом геополитической премии цена нефти может превысить 90 долларов за баррель. Например, прогноз Минэнерго США на второй квартал предполагает среднюю цену нефти Brent на уровне 90 долларов за баррель.