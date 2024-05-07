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Геополитика и нефть: почему цена Brent может вырасти выше 90 долларов за баррель?

Эксперт сделал прогноз о цене нефти Brent

0:57
Экономика

Без геополитической премии, связанной с нестабильностью на Ближнем Востоке, нефть Brent может торговаться в диапазоне 83-85 долларов за баррель, причем ближе к верхней границе.

Эксперт сделал прогноз о цене нефти Brent
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Такое мнение выразил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в интервью "Российской газете".

По его словам, это обусловлено фундаментальными ожиданиями устойчивого роста спроса со стороны ведущих мировых экономик, а также согласованными действиями ОПЕК+ (в частности, возможным продлением ограничений по добыче на второе полугодие 2024 года, о чем ранее сообщали западные информационные агентства).

С учетом геополитической премии цена нефти может превысить 90 долларов за баррель. Например, прогноз Минэнерго США на второй квартал предполагает среднюю цену нефти Brent на уровне 90 долларов за баррель.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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