Как получить информацию из индивидуального лицевого счета через портал госуслуг и другие способы

В Социальном фонде России рассказали о методах доступа к информации из индивидуального лицевого счета (ИЛС), включая данные о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.
ИЛС хранит информацию о пенсионном обеспечении граждан, такую как страховой стаж, заработок, а также начисленные и оплаченные страховые взносы.
Зарегистрированные лица могут обратиться в местный орган СФР для получения информации о состоянии своего ИЛС бесплатно
Доступны несколько вариантов для получения выписки из ИЛС:
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