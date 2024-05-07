Как получить информацию из индивидуального лицевого счета через портал госуслуг и другие способы

Россиянам рассказали, как получить выписку из индивидуального лицевого счета

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Социальном фонде России рассказали о методах доступа к информации из индивидуального лицевого счета (ИЛС), включая данные о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.

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ИЛС хранит информацию о пенсионном обеспечении граждан, такую как страховой стаж, заработок, а также начисленные и оплаченные страховые взносы.

Зарегистрированные лица могут обратиться в местный орган СФР для получения информации о состоянии своего ИЛС бесплатно

Доступны несколько вариантов для получения выписки из ИЛС:

Через портал государственных услуг в электронном виде, где выписка выдаётся немедленно и подтверждается сертификатом квалифицированной электронной подписи;

Непосредственно в офисе Многофункционального центра (МФЦ) или клиентской службе СФР, подписав предварительно заявление и предоставив документ, подтверждающий личность;

Отправкой запроса по почте с приложением нотариально заверенной копией удостоверения личности.