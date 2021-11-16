Родители девятилетней студентки МГУ раскритиковали петицию против их дочери

На сайте Charge.org появилась петиция с требованием проверить условия проживания семьи, в которой воспитывается девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова. Кроме того, россияне попросили выяснить, законно ли девочка получила свои аттестаты и дипломы.

Отец Алисы, поступившей в этом году на психологический факультет московского вуза, считает неадекватной ситуацию, складывающуюся вокруг его дочери. Он напомнил, что в стране действует положение о выдаче аттестатов, утверждённое специалистами Минпросвещения. По словам Евгения Теплякова, в этом документе прописана вся процедура получения аттестатов, передаёт МК.

"У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу. Мы являемся абсолютно благополучной семьёй. Полгода назад по инициативе префектуры собрали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы", — отметил он.

Мать девочки, Наталия Теплякова, уточнила, что петиция висит на сайте уже месяц, но собрала чуть больше тысячи подписей.

Со 2 сентября Алиса учится в МГУ на платной основе. Она сдала ЕГЭ на высокие баллы, но не справилась со вступительными испытаниями для получения бюджетного места.

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