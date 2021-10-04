"Занимается дочерью как проектом": психолог о семье самой юной студентки МГУ

Ранее отец девятилетней Алисы Тепляковой заявил, что дочери угрожают отчисление из университета и "не собираются" искать к маленькой студентке индивидуальный подход. Pravda.Ru побеседовала с семейным психологом Алёной Леоновой, чтобы понять, как "живётся" маленькой девочке в мире взрослых.

Алиса Теплякова

"Белая ворона"

По словам Леоновой, самая большая проблема — это не университетская программа или сложности в учёбе. Девочка выпадает из студенческого коллектива.

"Ей не с кем будет общаться. И с ней как бы её сокурсники-студенты тоже общаться не будут, потому что им совершенно неинтересна девятилетняя девочка. И она окажется в изоляции. В этом я вижу определённые психологические сложности", — поясняет Pravda.Ru системный семейный психолог.

По словам Леоновой, одно дело — программа, другое — дружба и поддержка, которой девочке, вероятно, не хватает.

Алиса посещает с отцом различные шоу и программы. По словам психолога, скорее всего, в режиме "взрослых требований" девятилетняя девочка живёт давно, что потом может стать серьёзным ударом по психике.

"Всё-таки ребенок должен иметь возможность жить, проживать свою естественную жизнь согласно возрасту, а не проживать ту жизнь, которую ему навязывают родители из-за каких-то своих собственных амбиций. В этой ситуации я вижу исключительно папиными стараниями всю эту ситуации сделанную", — говорит Леонова.

Специалист уточняет, что по её сугубо личному мнению, в действиях семьи можно усмотреть "реализацию собственных амбиций". Девочка вынуждена "играть по взрослым правилам", что лишает её детства.

"Папа точно занимается дочерью именно как проектом. И этот проект его собственный, амбициозный. То есть через этого ребёнка он делает себе имя, что он отец гениальной дочери и всё это воспитание — следствие, видимо, его каких-то выдающихся способностей, как он хочет это преподнести обществу. Для чего он это делает, я не знаю. Возможно, он хочет просто известности, возможно, он хочет с этого получать какой-то профит", — высказалась психолог.

Наперекосяк?

Ещё одним моментом в такой "высокой планке" требований психолог называет периоды взросления.

"В совершенно неподходящем возрасте могут возникнуть те сопротивления или возрастные кризисы, которые он должен был пройти в другое время, но не прошёл, потому что не было естественного течения взросления", — резюмирует Леонова.

По словам психолога: если эти этапы в какой-то момент нарушаются, то дальше может всё пойти наперекосяк. Но давать точную оценку именно в ситуации Алисы неправильно, и, возможно, девочка станет "исключением".

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