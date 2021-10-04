EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-главу Владивостока задержали за получение многомиллионных взяток
Регина Дубовицкая обиделась на шутку звезды "Аншлага"
Медики оценили риск возникновения уплотнений в лёгких после COVID-19
Когда у России закончится золото, рассказал эксперт
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили после приостановки
Власти Японии сделали представление России из-за ракетных стрельб в море
МВД обнародовало видео погони за предполагаемым убийцей трёх студенток в Гае
В Турции нашли 400 древних гробниц
Китайские медики: мир столкнётся с неизвестным "вирусом X"

"Занимается дочерью как проектом": психолог о семье самой юной студентки МГУ

Общество

Ранее отец девятилетней Алисы Тепляковой заявил, что дочери угрожают отчисление из университета и "не собираются" искать к маленькой студентке индивидуальный подход. Pravda.Ru побеседовала с семейным психологом Алёной Леоновой, чтобы понять, как "живётся" маленькой девочке в мире взрослых.

Алиса Теплякова
Алиса Теплякова

"Белая ворона"

По словам Леоновой, самая большая проблема — это не университетская программа или сложности в учёбе. Девочка выпадает из студенческого коллектива.

"Ей не с кем будет общаться. И с ней как бы её сокурсники-студенты тоже общаться не будут, потому что им совершенно неинтересна девятилетняя девочка. И она окажется в изоляции. В этом я вижу определённые психологические сложности", — поясняет Pravda.Ru системный семейный психолог.

По словам Леоновой, одно дело — программа, другое — дружба и поддержка, которой девочке, вероятно, не хватает.

Алиса посещает с отцом различные шоу и программы. По словам психолога, скорее всего, в режиме "взрослых требований" девятилетняя девочка живёт давно, что потом может стать серьёзным ударом по психике.

"Всё-таки ребенок должен иметь возможность жить, проживать свою естественную жизнь согласно возрасту, а не проживать ту жизнь, которую ему навязывают родители из-за каких-то своих собственных амбиций. В этой ситуации я вижу исключительно папиными стараниями всю эту ситуации сделанную", — говорит Леонова.

Специалист уточняет, что по её сугубо личному мнению, в действиях семьи можно усмотреть "реализацию собственных амбиций". Девочка вынуждена "играть по взрослым правилам", что лишает её детства.

"Папа точно занимается дочерью именно как проектом. И этот проект его собственный, амбициозный. То есть через этого ребёнка он делает себе имя, что он отец гениальной дочери и всё это воспитание — следствие, видимо, его каких-то выдающихся способностей, как он хочет это преподнести обществу. Для чего он это делает, я не знаю. Возможно, он хочет просто известности, возможно, он хочет с этого получать какой-то профит", — высказалась психолог.

Наперекосяк?

Ещё одним моментом в такой "высокой планке" требований психолог называет периоды взросления.

"В совершенно неподходящем возрасте могут возникнуть те сопротивления или возрастные кризисы, которые он должен был пройти в другое время, но не прошёл, потому что не было естественного течения взросления", — резюмирует Леонова.

По словам психолога: если эти этапы в какой-то момент нарушаются, то дальше может всё пойти наперекосяк. Но давать точную оценку именно в ситуации Алисы неправильно, и, возможно, девочка станет "исключением".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему вундеркинды не вырастают в гениев?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Медики оценили риск возникновения уплотнений в лёгких после COVID-19
Когда у России закончится золото, рассказал эксперт
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили после приостановки
Власти Японии сделали представление России из-за ракетных стрельб в море
МВД обнародовало видео погони за предполагаемым убийцей трёх студенток в Гае
В Турции нашли 400 древних гробниц
Китайские медики: мир столкнётся с неизвестным "вирусом X"
10 тысяч детей стали жертвами священников-педофилов во Франции
Эксперт Роспотребнадзора: в России у летучих мышей нашли коронавирусы
"Очищение морозом": экономист предрёк Украине "газовую инквизицию"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому

Официальный представитель российского МИД решила ответить на слова президента Украины о "наглой" внешней политике страны.

Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Общество
"Отцовские правила жизни" раскололи мнения соцсетей
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали Украину "несостоявшейся" страной
Вячеслав Шпаковский Что нам стоит дом построить: новые технологии только кажутся дорогими Вячеслав Шпаковский Усам Оздемиров "Роскосмос" побеждает в космической гонке с США благодаря кино Усам Оздемиров Ирина Шлионская Тайну "быстрого сна" разгадали японские учёные Ирина Шлионская
Происшествия
Ранее судимый таксист отрезал уши спорщику из чата
Здоровье
Диетолог предупредила об опасности яблок
Что нам стоит дом построить: новые технологии только кажутся дорогими
Изобретения. Наука и техника
Что нам стоит дом построить: новые технологии только кажутся дорогими
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников