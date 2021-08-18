EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт: как "Миллион призов" повлияет на явку и почему такие акции проводятся
Москвичи успешно выступили на Международной географической олимпиаде школьников
В Афганистане не будут строить демократию
NI: Россия выйдет победителем из ситуации в Афганистане
"Да, мы общаемся с Даней": Илья Милохин о примирении с братом
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок из-за опасности над Афганистаном
Война не закончена: в Узбекистане оценили ситуацию в Афганистане
Шифрин показал подписчикам безнравственное нижнее бельё
Можно не платить: эксперт рассказала о способах оптимизации НДС

Эксперты рассказали об опасностях в жизни детей-вундеркиндов

Общество

Эксперты рассказали, какое влияние могут оказать на детей-вундеркиндов нагрузки в университете, с которыми не всегда могут справиться студенты.

Эксперты рассказали об опасностях в жизни детей-вундеркиндов

Москвичка Алиса Теплякова в восьмилетнем возрасте сдала ЕГЭ, но не получила бюджетное место в МГУ, потому что не прошла по баллам. Семья решила отдать девочку на платное обучение в этот университет.

По словам преподавателя математики, заслуженного учителя России Леонида Звавича, такие талантливые дети, как Алиса, встречаются редко, но всё же они есть. Трудно предположить, как ребёнок сможет справляться с нагрузками в университете и адаптироваться в студенческой среде.

Эксперт назвал планы родителей отдать Алису в вуз "странным экспериментом", который он не рискнул бы делать со своими детьми или внуками.

"Это же может крайне нехорошо изменить судьбу [ребёнка]", — сказал он в беседе с изданием "Москва 24".

Звавич считает, что в девять лет ребёнок должен играть на детских площадках и смотреть мультики, а не учиться в вузе среди взрослых студентов. Можно отдать ребёнка на английский, увлечь его рисованием, записать на уроки верховой езды, но не стоит форсировать образовательный процесс, считает заслуженный учитель России.

Детский психолог Наталья Наумова считает, что если ребёнка интересует что-то сверх его возрастной программы на несколько лет, то это обычно навязывается родителями.

По мнению психолога, ребёнок должен пройти все этапы взросления со своими сверстниками и научиться взаимодействовать, терпеть, отстаивать свою позицию. Такие качества дети-вундеркинды не могут получить, потому что не ходят в школу и, соответственно, не развиваются в кругу сверстников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

История вундеркинда Алисы Тепляковой
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Москвичи успешно выступили на Международной географической олимпиаде школьников
Эксперты рассказали об опасностях в жизни детей-вундеркиндов
Кандидат в депутаты: "У четырёхглавого дракона — Госдумы — "рабочая" только одна голова"
В Афганистане не будут строить демократию
Глобальное лидерство США человечеству не по карману
Страсти по гормонам и антибиотикам: как с умом покупать мясо
NI: Россия выйдет победителем из ситуации в Афганистане
В Липецкой области от коронавируса вылечилась 103-летняя бабушка
Власти обеспечат Рунет "государственным контентом"
"Да, мы общаемся с Даней": Илья Милохин о примирении с братом
Популярное
Общество
Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Здоровье
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Мир. Новости мира
"Талибан"* дал первую пресс-конференцию после захвата Афганистана
Усам Оздемиров Глобальное лидерство США человечеству не по карману Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти обеспечат Рунет "государственным контентом" Василий Амирджанов Игорь Буккер "Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней Игорь Буккер
Новости Белоруссии
Протасевич запустил медиа SPRAVA, где рассказал о списке "раскаявшихся"
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников