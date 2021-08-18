Эксперты рассказали об опасностях в жизни детей-вундеркиндов

Эксперты рассказали, какое влияние могут оказать на детей-вундеркиндов нагрузки в университете, с которыми не всегда могут справиться студенты.

Москвичка Алиса Теплякова в восьмилетнем возрасте сдала ЕГЭ, но не получила бюджетное место в МГУ, потому что не прошла по баллам. Семья решила отдать девочку на платное обучение в этот университет.

По словам преподавателя математики, заслуженного учителя России Леонида Звавича, такие талантливые дети, как Алиса, встречаются редко, но всё же они есть. Трудно предположить, как ребёнок сможет справляться с нагрузками в университете и адаптироваться в студенческой среде.

Эксперт назвал планы родителей отдать Алису в вуз "странным экспериментом", который он не рискнул бы делать со своими детьми или внуками.

"Это же может крайне нехорошо изменить судьбу [ребёнка]", — сказал он в беседе с изданием "Москва 24".

Звавич считает, что в девять лет ребёнок должен играть на детских площадках и смотреть мультики, а не учиться в вузе среди взрослых студентов. Можно отдать ребёнка на английский, увлечь его рисованием, записать на уроки верховой езды, но не стоит форсировать образовательный процесс, считает заслуженный учитель России.

Детский психолог Наталья Наумова считает, что если ребёнка интересует что-то сверх его возрастной программы на несколько лет, то это обычно навязывается родителями.

По мнению психолога, ребёнок должен пройти все этапы взросления со своими сверстниками и научиться взаимодействовать, терпеть, отстаивать свою позицию. Такие качества дети-вундеркинды не могут получить, потому что не ходят в школу и, соответственно, не развиваются в кругу сверстников.

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