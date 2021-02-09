Психотехнолог: как воспитать не вундеркинда, а человека

Генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп", специалист по управлению общественным сознанием, психотехнолог Сергей Маркелов поделился со зрителями канала "Правды.Ру" не только своими знаниями о вундеркиндах, но и в целом о воспитании подрастающего поколения.

Почему вундеркинды не вырастают в гениев?

Немецкое слово Wunderkind (в буквальном переводе "чудо-ребенок") впервые применили к четырёхлетнему Моцарту. По словам Сергея Маркелова, чаще всего по отношению к одарённым детям этим термином мы называем тех, кто преуспевает в различных видах искусств. Такие дети склонны к аутизму, то есть к замкнутости. Чаще всего это интроверты, больше интересующиеся своим внутренним миром, нежели миром окружающим. Отсюда отчасти проистекают их будущие проблемы.

По статистике, только 38-68% чудо-детей сохраняют свои ранние необыкновенные способности в дальнейшем. И лишь 10-12% обладают ими до старости. Очень многое зависит от того, насколько такие способности востребованы.

Наш собеседник поделился тремя главными правилами воспитания не только вундеркиндов, но и всех детей.

У ребенка должно быть право выбора, чем ему заниматься. Нельзя заставлять ребенка насильно что-то делать или изучать. Узнайте, чем ребенку интересно заниматься, когда он остаётся один и его не заставляют что-то делать.

Если ребенок действительно что-то любит и с удовольствием этим занимается, когда его никто не заставляет это делать, значит, он нашёл своё призвание.

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