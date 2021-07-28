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Зоолог рассказал, как выжить при встрече с медведем

Общество

27 июля в Красноярском крае на территории природного парка "Ергаки" на группу из четырёх туристов напал медведь. Один из них погиб. 

Зоолог рассказал, как выжить при встрече с медведем

О том, почему медведи набрасывается на людей и что делать при встрече с этим животным, рассказал зоолог, специалист по медведям Михаил Кречмар.

В первую очередь, отметил эксперт, следует передвигаться группами. Медведи боятся, когда много людей, которые громко разговаривают, у которых с собой непонятные для хищника предметы. Двигаться лучше по открытым местам.

Количество встреч человека с медведем растет с каждым годом. Это связано с ростом турпотока в места обитания хищника, а также большим количеством мусора, которые люди оставляют после себя.

Численность медведей сейчас практически не контролируется.

Чего боятся медведи

Медведи очень боятся свистка, металлического стука и яркого света в глаза, поэтому с собой нужно брать фонарь мощностью больше 1 000 люменов.

При встрече с медведем нельзя убегать от него. Убежищем от хищника может послужить дерево, скала или щели в камнях.

При приготовлении еды не стоит использовать продукты с сильным запахом, чтобы не привлекать животное. А утилизировать остатки пищи и мусор лучше в специальные контейнеры на территории парка, куда медведь не сможет добраться, сообщает сайт Москва 24.

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Что делать при встрече с медведем?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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