EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Литве полиция разогнала митинг против строительства лагеря для беженцев
"Кто сделал первый выстрел?": Азербайджан обвинил Армению в провокации
"Громко и ясно": немцы комментируют статью про "СП-2"
Украинских музыкантов затравили из-за песен на русском языке
Россия не пустила США на пьедестал коронной эстафеты в плавании
Собчак отреагировала на сомнительный комплимент от Бони
Рухани рассказал о борьбе Ирана с "экономическим терроризмом"
Миро высмеяла бегство молодого мужа от Седоковой
Антонов заявил о готовности РФ обсуждать "озабоченности" США

В Красноярском крае медведь убил туриста

Происшествия

Медведь напал на группу туристов в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Один человек погиб.

В Красноярском крае медведь убил туриста

Об этом сообщила администрация парка:

"На территории природного парка "Ергаки" произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека. Нападение произошло в районе Девяти озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего".

В краевом главке МВД уточнили местным журналистам, что факт гибели человека зарегистрировали официально.

Медведь напал на одного из туристов, остальные смогли убежать.

На место направят совместную группу полиции, спасателей и охотоведов.

Это далеко не первый случай, когда встречи человека с медведем оканчиваются бедой. Например, год назад Pravda. Ru писала о том, что

На Камчатке медведь разбил голову московской туристке

На Камчатке медведь напал на туристку из Москвы, женщина госпитализирована с серьёзными травмами головы и рук.

"В районе реки Быстрой на московскую туристку напал медведь. Женщина 1971 года рождения на десять дней приехала с семьей, чтобы посмотреть красоты Камчатки. На второй день отдыха, после сплава по реке Быстрой, группа остановилась в лагере на обед. Вопреки рекомендациям гидов гостья вышла за пределы лагеря и зашла недалеко в лес. Там на неё напал медведь. Хищник нанес туристке серьезные раны головы и рук. Женщине оказали первую помощь и доставили в краевую больницу", — говорится в сообщении правительства Камчатской области.

Позже охотники застрелили агрессивного медведя. Отмечается, что зверя прикормили туристы.

"В районе села Малки в месте впадения реки Поперечной в реку Быструю вечером 29 сентября охотоведы застрелили медведя, ранее напавшего на женщину в этом районе. Медведь возрастом 3-4 года был прикормлен туристами, производящими сплав по реке Быстрой", — сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
В Литве полиция разогнала митинг против строительства лагеря для беженцев
"Кто сделал первый выстрел?": Азербайджан обвинил Армению в провокации
"Громко и ясно": немцы комментируют статью про "СП-2"
Украинских музыкантов затравили из-за песен на русском языке
Пенсионерка и девочка пострадали при хлопке газа в пятиэтажке в Барнауле
Россия не пустила США на пьедестал коронной эстафеты в плавании
Собчак отреагировала на сомнительный комплимент от Бони
Рухани рассказал о борьбе Ирана с "экономическим терроризмом"
В Красноярском крае медведь убил туриста
Миро высмеяла бегство молодого мужа от Седоковой
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Любовь Степушова Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах Любовь Степушова Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Мир. Новости мира
Европа ищет аргументы для признания Крыма
Политика. Новости и аналитика
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Новости Белоруссии
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников