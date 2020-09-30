В Красноярском крае медведь убил туриста

Медведь напал на группу туристов в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Один человек погиб.

Об этом сообщила администрация парка:

"На территории природного парка "Ергаки" произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека. Нападение произошло в районе Девяти озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего".

В краевом главке МВД уточнили местным журналистам, что факт гибели человека зарегистрировали официально.

Медведь напал на одного из туристов, остальные смогли убежать.

На место направят совместную группу полиции, спасателей и охотоведов.

Это далеко не первый случай, когда встречи человека с медведем оканчиваются бедой. Например, год назад Pravda. Ru писала о том, что

На Камчатке медведь разбил голову московской туристке

На Камчатке медведь напал на туристку из Москвы, женщина госпитализирована с серьёзными травмами головы и рук.

"В районе реки Быстрой на московскую туристку напал медведь. Женщина 1971 года рождения на десять дней приехала с семьей, чтобы посмотреть красоты Камчатки. На второй день отдыха, после сплава по реке Быстрой, группа остановилась в лагере на обед. Вопреки рекомендациям гидов гостья вышла за пределы лагеря и зашла недалеко в лес. Там на неё напал медведь. Хищник нанес туристке серьезные раны головы и рук. Женщине оказали первую помощь и доставили в краевую больницу", — говорится в сообщении правительства Камчатской области.

Позже охотники застрелили агрессивного медведя. Отмечается, что зверя прикормили туристы.

"В районе села Малки в месте впадения реки Поперечной в реку Быструю вечером 29 сентября охотоведы застрелили медведя, ранее напавшего на женщину в этом районе. Медведь возрастом 3-4 года был прикормлен туристами, производящими сплав по реке Быстрой", — сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.