Друг Елены Миро заверил, что скандально известный блогер жива: "Не дождётесь"

Журналист Максим Новиковский объяснил, почему не верит в смерть 42-летней "королевы сплетен" Лены Миро.
Новиковский объяснил, что Лена Миро редко садилась за руль автомобиля, поэтому версию о ДТП он считает маловероятной. Он обратил внимание на недавнюю активность в её социальных сетях (около трёх недель назад), поэтому версию о коме тоже считает несостоятельной.
"Как человек, находящейся в коме — может закрыть свой блог и написать об этом, находясь при этом в коме?" — написал приятель Миро в Telegram-канале.
Он отметил, что у Миро было много врагов из числа звёзд российского шоу-бизнеса, которые желали её физического устранения. Он считает, что молчание Лены в соцсетях спровоцировало вброс о её гибели.
"Всем поверившим в байку про смерть Лены хочется пожелать всего самого наилучшего и сказать: "Не дождётесь!" — выразил своё мнение Новиковский.
Ранее продюсер Яна Рудковская увидела карму в том, что Лена Миро скончалась.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".