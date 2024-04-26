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Друг Елены Миро заверил, что скандально известный блогер жива: "Не дождётесь"

Друг Елены Миро опроверг новости о её смерти

1:09
Шоу-бизнес

Журналист Максим Новиковский объяснил, почему не верит в смерть 42-летней "королевы сплетен" Лены Миро.

Друг Елены Миро опроверг новости о её смерти
Фото: https://vk.com/lena.miro by ВК-аккаунт Лены Миро is licensed under public domain

Новиковский объяснил, что Лена Миро редко садилась за руль автомобиля, поэтому версию о ДТП он считает маловероятной. Он обратил внимание на недавнюю активность в её социальных сетях (около трёх недель назад), поэтому версию о коме тоже считает несостоятельной.

"Как человек, находящейся в коме — может закрыть свой блог и написать об этом, находясь при этом в коме?" — написал приятель Миро в Telegram-канале.

Он отметил, что у Миро было много врагов из числа звёзд российского шоу-бизнеса, которые желали её физического устранения. Он считает, что молчание Лены в соцсетях спровоцировало вброс о её гибели.

"Всем поверившим в байку про смерть Лены хочется пожелать всего самого наилучшего и сказать: "Не дождётесь!" — выразил своё мнение Новиковский.

Ранее продюсер Яна Рудковская увидела карму в том, что Лена Миро скончалась.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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