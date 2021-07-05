Вирусолог напомнил антипрививочникам, где заканчиваются их права и свободы

Обязательная вакцинация сотрудников на предприятиях и в организациях направлена на достижение коллективного иммунитета и, в итоге, победу над коронавирусом.

Об этом напомнил директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Г. П. Сомова Михаил Щелканов. Комментируя заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова, высказавшегося за введение обязательной вакцинации для сотрудников подведомственных предприятий, он отметил объективную необходимость таких мероприятий, сообщает "Свободная пресса".

"Я это приветствую, потому что в конечном итоге это направлено на укрепление нашего коллективного иммунитета, на победу над ковидом, и, как следствие, на улучшение социально-экономической и даже политической ситуации у нас в стране", — заявил Михаил Щелканов.

Помимо этого, вирусолог прокомментировал распространяемые в Интернете мнения "диванных экспертов", считающих обязательную вакцинацию нарушением гражданских прав и свобод. Он напомнил этим "правозащитникам" пару известных философских сентенций: "нельзя жить в обществе и быть свободным от общества" и "ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека".

"Ваша свобода заразиться и болеть означает увеличение возможности для других людей заразиться этой инфекцией. К сожалению, это только так. По-другому не бывает", — отметил врач.

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