Глава Минпромторга Денис Мантуров принял участие в испытании нового препарата для вакцинации против COVID-19. Он поделился, что эксперимент прошёл успешно и теперь он привит от коронавируса.
"Я участвовал в эксперименте, во втором, не лежа в больнице, как первые добровольцы, а перенося "на ногах". Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу звонил и докладывал о состоянии", — рассказал Мантуров.
Также стало известно, что вакцинацию прошёл и другой известный политик, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.