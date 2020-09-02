Денис Мантуров испытал на себе новую вакцину от коронавируса

Глава Минпромторга Денис Мантуров принял участие в испытании нового препарата для вакцинации против COVID-19. Он поделился, что эксперимент прошёл успешно и теперь он привит от коронавируса.

"Я участвовал в эксперименте, во втором, не лежа в больнице, как первые добровольцы, а перенося "на ногах". Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу звонил и докладывал о состоянии", — рассказал Мантуров.

Также стало известно, что вакцинацию прошёл и другой известный политик, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.