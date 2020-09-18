Глава Центробанка РФ рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
Ранее сообщалось, что сегодня Центральный банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 4,25 процента годовых.
"Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", — заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка появилась с брошкой со знаком "пауза".
На пресс-конференции руководитель национального финансового регулятора также уделила время теме ипотеки. Набиуллина сказала, что большинство таковых кредитов были льготными.
"В отличие от предыдущих кризисных периодов удалось избежать кредитного сжатия. Кроме снижения ключевой ставки, кредитование поддерживают регуляторные послабления и другие меры Банка России. Значимый вклад в смягчение денежно-кредитных условий вносят льготные программы правительства: так, почти четверть новых кредитов, выданных в последние месяцы малому и среднему бизнесу, — это льготные кредиты, в ипотеке это примерно половина новых кредитов", — сказал Эльвира Набиуллина, отметив, что ЦБ следит за количеством рискованных ипотечных кредитов.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".