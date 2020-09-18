Эльвира Набиуллина рассказала, как подбирает брошки

Глава Центробанка РФ рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Ранее сообщалось, что сегодня Центральный банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 4,25 процента годовых.

"Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", — заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка появилась с брошкой со знаком "пауза".

На пресс-конференции руководитель национального финансового регулятора также уделила время теме ипотеки. Набиуллина сказала, что большинство таковых кредитов были льготными.