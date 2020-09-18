Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"
Зарина Догузова: мы должны сделать Арктику ближе
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы
Глушаков рассказал о своей будущей команде
Минтруд предложил дистанционно направлять безработных на переобучение
В Москве экс-администратор обокрал бывшего работодателя на 315 тысяч
Владимир Жириновский рассказал, кого считает "уродами"
В сезон гриппа распространение COVID-19 вырастет в два раза - учёные
Американский миллиардер купил футбольный клуб "Парма"

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

"Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Аналитики ожидали это решение ЦБ, так как до сих пор существует неопределённость в отношении второй волны коронавируса.

"На фоне нормализации ситуации в экономике ЦБ возьмёт паузу в цикле снижения ставки, сохранив ее на уровне 4,25% годовых. В пользу этого, по их мнению, говорили не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса, а также ряд инфляционных факторов, в том числе недавнее ослабление рубля и возросшие санкционные риски", — оценили решение ЦБ эксперты.

Логику решений совета директоров финансового регулятора ранее объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Банк России в июне на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5% годовых. В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 4,25%. ЦБ по-прежнему видит потенциал смягчения политики, однако в его текущем цикле вышел на "финишную прямую", — заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Последние материалы
Обязательный масочный режим вернули в Севастополе
Мнения разделились: в Сети говорят о новом видео Майли Сайрус
Мельница мифов: Тутанхамон не виноват!
Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"
Дом правительства России признали аварийным
Зарина Догузова: мы должны сделать Арктику ближе
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы
Глушаков рассказал о своей будущей команде
Минтруд предложил дистанционно направлять безработных на переобучение
В Москве экс-администратор обокрал бывшего работодателя на 315 тысяч
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников