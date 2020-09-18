Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых.

"Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Аналитики ожидали это решение ЦБ, так как до сих пор существует неопределённость в отношении второй волны коронавируса.

"На фоне нормализации ситуации в экономике ЦБ возьмёт паузу в цикле снижения ставки, сохранив ее на уровне 4,25% годовых. В пользу этого, по их мнению, говорили не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса, а также ряд инфляционных факторов, в том числе недавнее ослабление рубля и возросшие санкционные риски", — оценили решение ЦБ эксперты.

Логику решений совета директоров финансового регулятора ранее объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.