Навальный - вероятный кандидат на Нобелевскую премию мира

Алексей Навальный, вероятно, будет в числе номинантов на получение Нобелевской премии мира.

С предложением включить имя российского блогера в список претендентов выступает Сергей Ерофеев, профессор университета Ратгерс, США.

Об "идее, витающей в воздухе в научных кругах" Ерофеев рассказал в эфире "Эха Москвы".

По его словам, не только он сам, но и "ряд других известных учёных" считают, что Навального следует номинировать на Нобелевскую премию мира.

"Последние события лишь подстегнули некоторую часть международного научного сообщества, причём даже ту его часть, которая до сих пор была равнодушна к деятельности Навального, в том числе в России. Среди моих коллег есть такие, которые говорят, что не доверяли ему раньше и не замечали того, что он делает. Но после отравления вдохновились идеей этот шаг сделать. Пришло понимание, насколько это важно для России", — говорит он.

Ерофеев объяснил, что заявку на номинацию может подать любой профессор "соответствующего профиля" (какого именно — не уточнил).

К слову, ранее стало известно, что в числе номинатов на "нобелевку" Светлана Тихановская и её супруг, всё ещё пребывающий в СИЗО:

Дональд Туск: премию мира нужно вручить Тихановской и её супругу