Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский выступил с критикой в адрес высшего образования в России. Арановский заявил, что у него доверия к дипломам российских высших учебных заведений.
По его мнению, те средства, которые были потрачены на реформы в области образования, нужно было использовать на достойную оплату преподавателям.
Кроме того, Арановский не поддержал полицию ректоров российских вузов, которые отказались от "самоуправления и академической свободы" и в итоге в настоящее время вынуждены обслуживать систему, которая выдает разрешение на профессию.
На мысли о состоянии системы российского образования Арановского натолкнула жалоба, которую направил в КС бывший предприниматель Михаил Чайковский. В 2015 году его не признали безработным и, следовательно, отказали ему в назначении пособия, так как у него не было справки "о среднем заработке с последнего места работы", а также "документа, удостоверяющего квалификацию". КС принял сторону предпринимателя и признал, что в данном случае гражданина должны признать безработным и без данной справки.
Фото: pravda.ru
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В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.