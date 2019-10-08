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Автор Редакция рубрики "Общество"

Эксперт: качество образования в России снижается

Общество » Семья » Воспитание print

Система образования в России сейчас переживает довольно сложные времена. Созданная в советское время система практически разрушена, ей на смену пришли европейские стандарты и тенденции. Однако достаточно часто эти стандарты и тенденции отвергаются, так как внедряются на неподготовленную почву и не адаптированы под особенности российского менталитета.


Проблемы современного образования

Доступно ли образование в России? На Западе есть хорошее элитное (платное) образование и "плохое" (учат читать, писать) для остальных (бесплатное). На пути ли мы к этой схеме? Или уже в ней? Нужно ли совмещать образование и воспитание? И как воспитывать? Нужна ли идеология? Советский опыт пригодится?

Почему нет забастовок учителей? Есть ли протестный настрой среди учителей, преподавателей? Как российская научная интеллигенция относится к уличным протестам и к уголовному преследованию протестующих? Жива ли еще российская наука?

На эти и многие другие вопросы "Правды.Ру" ответила ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, координатор Конгресса работников образования, науки и культуры (КРОН) Наталья Яковлева.

— В недавних массовых протестах участвовали научные работники и преподаватели. Некоторые из них были привлечены к ответственности. Наталья Геннадьевна, КРОН — структура оппозиционная?

— Это структура, которая имеет свою позицию на то, что происходит в системе образования, науки и культуры.

— А в общественной жизни?

— И в общественной жизни, конечно. Образование, наука и культура — это вообще-то ядро общественной жизни.

— Как российская научная интеллигенция относилась к протестам раньше и сейчас, когда идет уголовное преследование протестующих, как относятся люди к этому? Обсуждается это в рамках КРОНа или только за его пределами?

— Какого-то специального обсуждения в КРОНе мы не делали. Естественно, что в обществе, в профессиональной среде и на бытовом уровне, это не может не волновать людей и обсуждается. На каждом уровне даются свои оценки. Конечно, каждый человек, которому не безразлично то, что происходит в стране, не безразлична своя жизнь и жизнь рядом живущих людей, имеет свою позицию, свой взгляд на все это.

Все это стороной не может обойти никого, конечно. Но каждый имеет свою точку зрения на эти протесты, последующие аресты и суды. Но я, во-первых, от КРОНа не уполномочена говорить. Второе, вы очень хорошо подметили по моему лукавому ответу, что я имею неоднозначную позицию по отношению к митингам, которые происходили перед выборами.

— Тогда пойдем в сторону образования. Может быть, здесь будет однозначнее. Как вы считаете, уровень доступности высшего образования в России сейчас приемлемый, удовлетворительный или неудовлетворительный?

— Здесь сложилась такая ситуация, что высшее образование доступно, но оно не качественно. Высшее образование, может быть, даже стало более доступным, например, за счет многих частных образовательных организаций, за счет частных вузов. Но качество образования сильно снизилось везде.

В частных вузах очень низкого качества образование. И абсолютно все, и на профессиональном уровне, и среди родителей, уже говорят о том, что качество образования, и школьного, и высшего, у нас снизилось и продолжает снижаться с каждым годом.

— Есть мнение, что на Западе существуют две модели организации образования — англосаксонская и французская. Французская делает акцент на бесплатности, а англосаксонская — на качестве образования, но зато оно платное. Это верно?

— Насколько я изучала этот вопрос, действительно там более всего распространены две модели. Англосаксонская — да, я согласна, а с другой стороны — не французская, а немецкая, потому что гумбольдтовская система, Гумбольдт и его университет в Берлине, и то, что в Германии тоже образование в большинстве своем бесплатное. Вот это две такие системы.

Насчет французской, если честно, я не знаю. Мне кажется, корни французской системы — это все-таки Гумбольдт, все-таки немецкая система. Я бы не стала выделять это отдельно, в основе было это. Но сейчас все это вылилось в то, что существует две модели — элитарная и эгалитарная. Естественно, эгалитарная модель — это то, где вузы обеспечиваются и финансируются государством и обучение бесплатное, с точки зрения детей, которые обучаются, платит за них государство.

Элитарная — это, можно сказать, рыночная модель, когда есть вузы платные, причем с очень высоким уровнем стоимости обучения, и есть платные, но с более низким, с менее качественным уровнем обучения. По крайней мере, так считается. Ну и бесплатное образование также есть в Америке и в Англии.

Естественно, там есть не только муниципальные школы, но и бесплатные вузы. Но к ним даже отношение у всех совершенно другое. На них не возлагают больших надежд именно в образовательном плане. Это вроде как, чтобы ребенок не болтался на улице, лишь бы где-то его пристроить. Это бесплатный уровень, который есть и в англосаксонской модели.

— То есть на Западе есть хорошее элитное платное образование и плохое (там учат только читать, писать, самым базовым вещам) для всех остальных — бесплатно. А мы на пути к этой схеме или, может быть, мы уже в ней?

— К сожалению, нет. Хотя некоторые предлагали.

— То есть вы считаете, что это хорошо, когда за хорошее образование платишь, а плохое получаешь бесплатно?

— Нет, я не за это абсолютно.

Продолжение следует...

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы точка зрения наталья яковлева экспертное мнение высшее образование образовательная система качество образования в россии
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