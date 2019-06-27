Цены на услуги высшего профессионального образования в России в мае 2019 года выросли на 15% по сравнению с аналогичным показателем минувшего года. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Рост цен также подтверждают данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В мае семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по стране стоит 68 тысяч рублей. Годом ранее он стоит 58 тысяч, что на 19% меньше текущих показателей. Подорожала учеба и в негосударственных заведениях: с 46 до 55 тысяч рублей.
В службе статистики отмечают, что повышение стоимости обучения в вузах фиксируется с сентября 2018 года. Эксперты прогнозирует рост цен на высшее образование еще на 15-20%. В ФАС пояснили, что цены на услуги учебных учреждений не подлежат государственному регулированию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.