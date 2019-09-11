Греф: в сфере искусственного интеллекта нужны философы и филологи

Гуманитарные профессии играют важную роль в сфере развития искусственного интеллекта, поэтому общество их "рано похоронило". Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф во время встречи со студентами Новосибирского государственного университета.

По его мнению, в сфере высоких технологий требуются философы, филологи и психологи. Также в России не нужны специализированные школы, поскольку в будущем образованием станет комплексным и учебные заведения будут готовить всесторонне развитых специалистов.

Ранее Греф раскритиковал школьные экзамены, которые снижают уровень ответственности человека в будущем. "Взрослые люди всю жизнь несут в себе печать экзаменов. Мы всю жизнь готовимся к экзаменам, стрессуем, потом сдали его и забыли. Это очень сильно демотивирует внутреннюю ответственность человека", - сказал он.

Он также признался, что ненавидел процесс оценивая в школе и хотел бы "убить экзамены". Министр просвещения России Ольга Васильева не оценила подобную инициативу. По ее словам, проверять то, что изучает школьник, необходимо не только для выявления уровня знаний, но и для корректировки педагогических подходов и программ.

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