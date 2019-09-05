Минпросвещения считает невозможным отказ от экзаменов в школе

В ближайшей перспективе отказ от оценки знаний школьников в форме экзаменов невозможен. Такое мнение высказал первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович в ходе Восточного экономического форума.

"Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет. И пока, наверное, в ближайшей перспективе не вижу возможностей по-другому оценивать итог обучения", - сказал он, передает агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что не все работодатели могут проверять знания каждого нового сотрудника при приеме на работу и не обращать внимание на наличие у него аттестата или диплома.