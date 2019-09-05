Министр просвещения РФ Ольга Васильева прокомментировала предложение главы Сбербанка Германа Грефа отменить экзамены в школах.
Напомним, ранее Греф заявил, что экзамены убивают у школьников желание учиться, создавая людей, которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки.
По словам Васильевой, проверять то, что изучает школьник, необходимо не только для выявления уровня знаний, но и для корректировки педагогических подходов и программ. В интервью порталу "Российское образование" она назвала экзамены зеркалом образования.
Министр напомнила, что в истории нашей страны уже был период отмены экзаменов, но ни к чему хорошему это не привело, и их вернули. Она добавила, что среди стран-лидеров в системе образования нет таких, где экзамены бы полностью отсутствовали.
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