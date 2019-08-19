Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина

Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который удостоился звания Героя России за спасение 233 жизней, рассказал о предложении главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ранее Рогозин предложил Юсупова и остальным членам экипажа севшего в кукурузном поле самолета А321 посетить космодром Байконур и принять участие в запуске космического корабля. Журналисты спросили пилота, примет ли он предложение главы Роскосмоса. Юсупов ответил, что очень хотел бы посетить запуск космического корабля 25 сентября, но будет исходить из возможностей.

Челябинское отделение Русского космического общества уже предлагало сделать из летчиков-героев "Уральских авиалиний" космонавтов. Эту идею положительно оценил летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что командир самолета А321, который аварийно сел в поле, привез своей жене кукурузу.

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