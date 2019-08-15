Второй пилот А321 рассказал о жесткой посадке в поле

Второй пилот самолета Airbus A321, который был вынужден совершить аварийную посадку в подмосковье, рассказал о действиях экипажа. По словам Георгия Мурзина, сразу после взлета в левый двигатель попала птица, вскоре отказала и правый двигатель, поэтому самолет остался без тяги.

"Мы медленно теряли высоту и шли на посадку. Командиру - Дамиру Юсупову пришлось взять ручное управление. Так и приземлились в поле", - пояснил второй пилот.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов родом из Екатеринбурга. Получил образование в Ульяновском институте гражданской авиации, затем с отличием окончил Санкт-Петербургский институт гражданской авиации. На его борту находилось 226 человек. Все они благополучно выжили при посадке авиалайнера в поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский. 10 человек получили легкие травмы, в том числе трое детей. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как самолет "Уральских авиалиний" А321 чудом приземлился в кукурузном поле под Москвой.

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