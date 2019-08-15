Десять пассажиров самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку после столкновения со стаей чаек, были доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
"Пострадавших, по предварительной информации, десять человек. Двое из них на данный момент госпитализированы. Люди в основном получили ушибы", - отметили в ведомстве.
Среди пострадавших есть трое детей, уточнили в Росавиации. Все находившиеся на борту самолета люди были эвакуированы.
Отмечается, что после взлета лайнер столкнулся стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. Причиной аварийной посадки стал отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птиц.
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