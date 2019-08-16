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Посадивший самолет на поле пилот привез жене кукурузу

Общество print

Командир самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, привез домой в Екатеринбург большой початок кукурузы и детский рисунок с подписью "Дяде пилоту". Об этом местному порталу "E1" рассказала жена Дамира Юсупова Наталья. 

Ранее Юсупов вернулся в Екатеринбург и во время пресс-конференции заявил, что не считает себя героем. По его словам, он сделал то, что должен был сделать в произошедшей ситуации. Он также извинился перед пассажирами рейса за то, что ему не удалось доставить их до места назначения.

"Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения. С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолет. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать", - сказал он. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолет A321 вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Во время взлета лайнер столкнулся со стаей чаек и был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. Пострадали 76 человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

Читайте также: Экипаж севшего на кукурузное поле самолета внесли в базу "Миротворца"

 

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Темы пилот посадка самолет куруруза дамир юсупов
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