Кареглазый певец Денис Клявер показал своего голубоглазого сына: "Моя любимая команда"

Певец Денис Клявер обратился к сыну, который закончил четвёртый класс школы.
Клявер поздравил в "Инстаграме"* наследника с окончанием начальных классов. Он сопроводил поздравление своей песней "Когда ты станешь большим".
Артист отметил, что в его семье рецессивный ген голубоглазости победил доминантный ген кареглазости.
"Моя любимая команда голубоглазых под предводительством кареглазого меня", — подписал фото сын звезды "Городка" Ильи Олейникова.
Певец отметил, что гордится сыном и поддерживает его.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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