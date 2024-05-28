Кареглазый певец Денис Клявер показал своего голубоглазого сына: "Моя любимая команда"

Денис Клявер поздравил сына с окончанием начальной школы

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер обратился к сыну, который закончил четвёртый класс школы.

Фото: https://www.instagram.com/denisklyaver by Инстаграм Дениса Клявера is licensed under Public domain

Клявер поздравил в "Инстаграме"* наследника с окончанием начальных классов. Он сопроводил поздравление своей песней "Когда ты станешь большим".

Артист отметил, что в его семье рецессивный ген голубоглазости победил доминантный ген кареглазости.

"Моя любимая команда голубоглазых под предводительством кареглазого меня", — подписал фото сын звезды "Городка" Ильи Олейникова.

Певец отметил, что гордится сыном и поддерживает его.

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