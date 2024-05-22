Максим Галкин* посетил спектакль "Сделаны в Одессе": чудесный вечер

Максима Галкина* восхитил спектакль про Одессу: щемящая грусть

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* рассказал о своих впечатлениях от просмотра спектакля про Одессу.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman

Шоумен Максим Галкин* опубликовала в "Инстаграме"** фото со своими кумирами — украинскими актёрами Яном Левинзоном и Олегом Филимоновым. Он похвалил их спектакль "Сделаны в Одессе".

"Спасибо за чудесный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонация и щемящую грусть!", — написал муж Аллы Пугачёвой под фото.

Ранее Алла Пугачёва и Максим Галкин* повеселились на концерте группы "ДДТ".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской