Максим Галкин* посетил спектакль "Сделаны в Одессе": чудесный вечер

Максим Галкин* рассказал о своих впечатлениях от просмотра спектакля про Одессу.
Шоумен Максим Галкин* опубликовала в "Инстаграме"** фото со своими кумирами — украинскими актёрами Яном Левинзоном и Олегом Филимоновым. Он похвалил их спектакль "Сделаны в Одессе".
"Спасибо за чудесный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонация и щемящую грусть!", — написал муж Аллы Пугачёвой под фото.
Ранее Алла Пугачёва и Максим Галкин* повеселились на концерте группы "ДДТ".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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