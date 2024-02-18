Прохор Шаляпин показал стальные мышцы и накаченный пресс

Певец Прохор Шаляпин продемонстрировал красивый торс.
Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал серию снимков, на котором предстаёт в разных образах.
"Если бы я был фитнес-тренером, вышибалой, бойцом сумо или сыном Трампа", — гласит подпись к фото.
На одном из фото артист предстаёт с накаченным прессом и стальными мышцами. Певец не скрывает, что прибегнул к обработке фото.
"Я думала фотошопом только женщины увлекаются", — написала одна из подписчиц певца.
"Это не фотошоп, а программа, котрую создали мои друзья. Глупости какие-то пишите — совершенно очевидно, что это игривое приложение", — ответил на комментарий Шаляпин.
Ранее Прохор Шаляпин показал, где отметил 14 февраля.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.