Певец Прохор Шаляпин показал, чем занимается в день всех влюблённых.
Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал фото из отеля в Сочи. На фото Прохор сидит в царственном интерьере за столом у окна.
Певец рассказал, что в отеле чувствует себя как дома и похвастался обилием спа процедур.
Балерина Анастасия Волочкова, которая не раз признавалась Шаляпину в любви и заявляла, что они часто проводят время вместе, показала фото с огромным букетом белых роз.
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По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.