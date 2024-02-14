Прохор Шаляпин показал, как отмечает день святого Валентина в отеле в Сочи

Прохор Шаляпин показал, как проводит день всех влюблённых

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин показал, чем занимается в день всех влюблённых.

Фото: Инстаграм Шаляпина

Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал фото из отеля в Сочи. На фото Прохор сидит в царственном интерьере за столом у окна.

Певец рассказал, что в отеле чувствует себя как дома и похвастался обилием спа процедур.

Балерина Анастасия Волочкова, которая не раз признавалась Шаляпину в любви и заявляла, что они часто проводят время вместе, показала фото с огромным букетом белых роз.

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