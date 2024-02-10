Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"

Волочкова обратилась к Прохору Шаляпину: "Люблю тебя всем сердцем"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась фото в обнимку с Прохором Шаляпиным.

Фото: Инстаграм Волочковой

Волочкова опубликовала фото, на котором она утопает в объятиях Прохора Шаляпина. Шоумен нежно обнимает балерину за талию.

Экс-прима Большого театра раскрыла подробности трогательных отношений со своим приятелем.

"Мы с Прохором неразлучны не только на сьемках… Сегодня увидимся вновь. Прохор, дорогой, люблю тебя всем сердцем и дорожу тобой", — написала звезда балета в Инстаграм*.

Волочкова рассказала, что Шаляпин всегда оказывается рядом, когда он ей нужен.

"А ты нужен мне всегда", — написала Анастасия под фото.

Ранее Анастасия Волочкова сфотографировалась в купальнике в снегу у дома.

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