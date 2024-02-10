Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"

Анастасия Волочкова поделилась фото в обнимку с Прохором Шаляпиным.
Волочкова опубликовала фото, на котором она утопает в объятиях Прохора Шаляпина. Шоумен нежно обнимает балерину за талию.
Экс-прима Большого театра раскрыла подробности трогательных отношений со своим приятелем.
"Мы с Прохором неразлучны не только на сьемках… Сегодня увидимся вновь. Прохор, дорогой, люблю тебя всем сердцем и дорожу тобой", — написала звезда балета в Инстаграм*.
Волочкова рассказала, что Шаляпин всегда оказывается рядом, когда он ей нужен.
"А ты нужен мне всегда", — написала Анастасия под фото.
Ранее Анастасия Волочкова сфотографировалась в купальнике в снегу у дома.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.