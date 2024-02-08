Анастасия Волочкова снялась в бикини у своей знаменитой ёлочки

Анастасия Волочкова сфотографировалась в купальнике в снегу у дома

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова вышла на заснеженную улицу у своего дома в бикини.

Фото: Инстаграм Волочковой

Балерина порадовала своих подписчиков свежим снимком в купальнике. Волочкова попозировала у знаменитой ёлочки, которая ранее была в центе скандала.

Экс-прима Большого театра обратила внимание поклонников на необычный купальник, который украшен цветами.

"Скоро на Мальдивы. Я очень люблю цветы! Особенно на сцене. Они у меня даже на пляжных тапочках", — написала Анастасия в своём Инстаграм*.

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