Анастасия Волочкова вышла на заснеженную улицу у своего дома в бикини.
Балерина порадовала своих подписчиков свежим снимком в купальнике. Волочкова попозировала у знаменитой ёлочки, которая ранее была в центе скандала.
Экс-прима Большого театра обратила внимание поклонников на необычный купальник, который украшен цветами.
"Скоро на Мальдивы. Я очень люблю цветы! Особенно на сцене. Они у меня даже на пляжных тапочках", — написала Анастасия в своём Инстаграм*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.