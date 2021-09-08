Ургант искромётно пошутил про Волочкову и её любовь к ёлочкам

"Туалетный" скандал Анастасии Волочковой стал предметом шуток в "Вечернем Урганте".

Анастасия Волочкова, судя по всему, очень старается "перебить" пикантный скандал новыми подвигами.

Она ведёт себя очень активно, сама акцентируя внимание публики на своём конфузе. При этом балерина эпатирует публику демонстрацией нижнего белья и обнажёнными снимками.

Интернет-публика только удивляется, с какой невозмутимостью танцовщица отнеслась к сливу её интимного фото. Похоже, что чувство стыда вовсе не знакомо экс-приме Большого театра.

Анастасия с любовью относится к своей персоне, поэтому ничего не в силах поколебать её высокую самооценку.

Иван Ургант не смог обойти своим вниманием "туалетный" скандал с участием Волочковой.

Шоумен пошутил на данную щекотливую тему тонко и изящно.

Ургант очень ловко подвёл публику к предмету своей шутки. На ассоциации с ёлочкой телеведущего натолкнула фотография группы ABBA. Снимок музыкантов навёл его о мысли о ёлочке, а дальше всё уже вело к тому, чтобы намекнуть на любовь балерины к хвойным деревьям.

"Как сказала бы Грета Тунберг: "Я бы под такие ёлочки подарки положила". А как сказала бы Анастасия Волочкова: "А я бы под такой елочкой присела"", — пошутил Иван Ургант.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.