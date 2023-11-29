Телеведущая Ксения Собчак высказалась о постельных сценах с участием мужа, режиссёра Константина Богомолова. Она опубликовала пост в соцсети Instagram*.
Журналистка ответила на вопрос о том, как она относится к секс-сценам с супругом, словами "как же надо нас не понимать".
"Огромное количество вопросов было на премьере сериала "Кеша": мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с другими женщинами. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать", — написала Собчак.
Телеведущая дала понять представителям СМИ, что доверяет мужу и не обращает внимание на интимную жизнь его экранных персонажей.
Ранее телеведущая дала совет людям, не достигшим 25-летие. Она посоветовала молодым не лениться и не бояться проявлять себя.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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