Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как относится к секс-сценам мужа: "Как же надо нас не понимать"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о постельных сценах с участием мужа, режиссёра Константина Богомолова. Она опубликовала пост в соцсети Instagram*.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Журналистка ответила на вопрос о том, как она относится к секс-сценам с супругом, словами "как же надо нас не понимать".

"Огромное количество вопросов было на премьере сериала "Кеша": мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с другими женщинами. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать", — написала Собчак.

Телеведущая дала понять представителям СМИ, что доверяет мужу и не обращает внимание на интимную жизнь его экранных персонажей.

Ранее телеведущая дала совет людям, не достигшим 25-летие. Она посоветовала молодым не лениться и не бояться проявлять себя.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: первое большое интервью после покушения