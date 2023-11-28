42-летняя Ксения Собчак дала совет молодым людям

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Ксения Собчак является известной журналисткой, телеведущей и общественной фигурой в России. Super.ru пишет, что подписчики в запрещенной сети частенько интересуются у нее, как стать богатыми и знаменитыми.

Фото: "Kseniya Sobchak (cropped, 2018-03-19) (cropped)" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Советы о том, как стать успешным, часто ищут у лиц, достигших определённых высот в жизни, и Ксения, с её опытом и достижениями, определённо является фигурой, способной дать такие рекомендации.

"Не бояться проявлять себя и не лениться", — посоветовала Ксения.

Совет универсален и подходит не только молодым людям до 25 лет, но и всем, кто стремится к успеху.

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