Ксения Собчак является известной журналисткой, телеведущей и общественной фигурой в России. Super.ru пишет, что подписчики в запрещенной сети частенько интересуются у нее, как стать богатыми и знаменитыми.
Советы о том, как стать успешным, часто ищут у лиц, достигших определённых высот в жизни, и Ксения, с её опытом и достижениями, определённо является фигурой, способной дать такие рекомендации.
"Не бояться проявлять себя и не лениться", — посоветовала Ксения.
Совет универсален и подходит не только молодым людям до 25 лет, но и всем, кто стремится к успеху.
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