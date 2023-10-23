В аккаунтах Газманова и Лепса в Spotify появились антивоенные лозунги

Страницы в стриминговом сервисе Spotify Олега Газманова и Григория Лепса взломали.

Фото: "File:Газманов, Олег Михайлович 52 Чуприна Вадим. А.jpg" by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0.

В профилях российских артистов появились снимки украинского рэпера Clonnex из Львова и антивоенные лозунги.

Взломщики на сервисе оставили ссылку на свой Telegram-канал. В канале написаны угрозы на взлом всех "проруснявых певцов”. Хакеры признались, что им пока не удалось взломать профиль певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman.

Ранее Газманов заявил, что его "подвинул" певец Shaman.

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