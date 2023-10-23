Страницы в стриминговом сервисе Spotify Олега Газманова и Григория Лепса взломали.
В профилях российских артистов появились снимки украинского рэпера Clonnex из Львова и антивоенные лозунги.
Взломщики на сервисе оставили ссылку на свой Telegram-канал. В канале написаны угрозы на взлом всех "проруснявых певцов”. Хакеры признались, что им пока не удалось взломать профиль певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman.
Ранее Газманов заявил, что его "подвинул" певец Shaman.
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