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"Меня подвинул!": Газманов похвалил певца Shaman

1:22
Шоу-бизнес

Певец Shaman будет выступать в качестве особого гостя на юбилейном концерте Олега Газманова, как сообщено самим Газмановым во время креативной встречи.

"Меня подвинул!": Газманов похвалил певца Shaman
Фото: openverse.org

"Вообще непонятно, когда лучшим певцом два года подряд становится 72-летний композитор и певец. В этом есть что-то неправильное, — отметил певец.

"И вот — наконец появился парень, который меня подвинул! Я рад за него, рад, что он сейчас является примером для юных артистов. Дело в том, что он спел песни, которые нужны сейчас людям. Они не звучат на "Русском радио", но поднимают наших воинов", — сказал Газманов.

Олег Газманов отметил, что он не испытывает никакой ревности к успеху молодого певца, который в текущем году занял первую строчку в списке популярных артистов по опросу ВЦИОМ. В предыдущие два года Газманов-старший был лидером этого рейтинга. Юбилейное мероприятие приурочено к 55-летию творческой деятельности Олега Газманова и состоится на сцене "Крокус Сити Холл" в Москве. В программе концерта предусмотрено выступление симфонического оркестра, балетных танцоров и, конечно же, с участием сына Олега — Родиона Газманова, сообщает "Аргументы и Факты".

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Олег Газманов - Вперед, Россия! (новая ссылка)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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