Отечественный шоу-бизнес разделился на два лагеря после отъезда Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой из России в Израиль: кто-то исполнительницу поддержал, а кто-то отреагировал не её решение отрицательно. Издание NEWS.ru составило список тех, кто осудил певицу.
Так, актриса Татьяна Васильева называла Пугачёву глупой из-за того, что она покинула Россию.
Режиссёр Карен Шахназаров заявил, что отъезд Аллы Борисовны большой потерей для российской эстрады не является.
Об изменении своего отношения к Пугачёвой после её отъезда из России и критики соотечественников говорила и актриса Лариса Лужина.
Телеведущий Оскар Кучера отмечал, что Примадонна была для него эталоном, но принять критику соотечественников с её стороны он не может.
Актёр Александр Пашутин сообщал, что после отъезда певицы из России в ней разочаровались как коллеги, так и общественность.
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