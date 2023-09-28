NEWS.ru составило список артистов, которые осудили певицу Аллу Пугачёву после начала СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отечественный шоу-бизнес разделился на два лагеря после отъезда Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой из России в Израиль: кто-то исполнительницу поддержал, а кто-то отреагировал не её решение отрицательно. Издание NEWS.ru составило список тех, кто осудил певицу.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Так, актриса Татьяна Васильева называла Пугачёву глупой из-за того, что она покинула Россию.

Режиссёр Карен Шахназаров заявил, что отъезд Аллы Борисовны большой потерей для российской эстрады не является.

Об изменении своего отношения к Пугачёвой после её отъезда из России и критики соотечественников говорила и актриса Лариса Лужина.

Телеведущий Оскар Кучера отмечал, что Примадонна была для него эталоном, но принять критику соотечественников с её стороны он не может.

Актёр Александр Пашутин сообщал, что после отъезда певицы из России в ней разочаровались как коллеги, так и общественность.

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