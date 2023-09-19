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В окружении Аллы Пугачёвой рассказали об её отношении к нездоровью Николаева

Шоу-бизнес

Главный друг попавшего в реанимацию композитора Игоря Николаева - исполнительница многих его лучших песен Алла Пугачёва. Сегодня она крайне обеспокоена состоянием музыканта. Об этом рассказали близкие Примадонне люди, пишет "МК".

В окружении Аллы Пугачёвой рассказали об её отношении к нездоровью Николаева
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Отмечается, что Николаев с супругой и дочкой Вероникой постоянно бывали в доме у Пугачёвой на всех праздниках, дружили их дети. Сегодня Алла Борисовна интересуется здоровьем Игоря постоянно.

"Алла сильно переживает, а у неё самой состояние сердца не идеальное, хотя о необходимости такой серьёзной операции, как у Николаева, речи, конечно, не идёт", — заявили в окружении Пугачёвой.

Близкие также добавили, что она, вероятно, отправила Николаеву смс со словами поддержки в день операции. Но врачи пока не разрешают композитору пользоваться телефоном.

Ранее журналист и шоумен Отар Кушанашвили рассказал о состоянии музыканта и призвал россиян молиться за него.

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Состояние Игоря Николаева ухудшилось
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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