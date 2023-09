Главный друг попавшего в реанимацию композитора Игоря Николаева - исполнительница многих его лучших песен Алла Пугачёва. Сегодня она крайне обеспокоена состоянием музыканта. Об этом рассказали близкие Примадонне люди, пишет "МК".

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.