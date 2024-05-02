Эти машины "пьют" масло как никто другой: главные масложоры мира

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Автомобили с самым высоким потреблением моторного масла: кого это касается

1:09
Авто

Объем моторного масла, необходимый для обслуживания автомобиля, значительно различается в зависимости от модели. Некоторые автомобили требуют необычайно большое количество масла из-за своих конструктивных особенностей и мощности двигателя.

Автомобили с самым высоким потреблением моторного масла: кого это касается
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Например, Chevrolet Corvette ZR1 с V8 двигателем требует 9,9 литра масла, Mercedes-Benz S 65 AMG с V12 — 10,5 литра, а Porsche 911 и первое поколение Volkswagen Touareg с турбодизелем V10 нуждаются в 11,5 литрах масла. Bentley Continental GT с W12 двигателем использует 12,5 литра, а Volkswagen Touareg W12 — 14 литров. Рекордсменом является Bugatti Veyron с W16 двигателем, потребляющий 15,6 литра масла.

Эти данные показывают, как конструкция и мощность двигателя влияют на потребление масла и общие эксплуатационные расходы автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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