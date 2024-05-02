Русский пляж на Пхукете: комфортный отдых для российских туристов в Таиланде

Туристка была шокирована "русскими" пляжами на тайском курорте

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пхукет стал ещё более привлекательным для российских отдыхающих благодаря появлению пляжа, где русский язык звучит повсеместно. На этом пляже туристы могут наслаждаться знакомыми блюдами русской кухни в местных кафе, а также общаться на родном языке, что делает отдых более комфортным.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Помимо этого, пляж предлагает услуги русскоговорящих гидов, которые помогают туристам лучше ориентироваться на местности и рассказывают о достопримечательностях.

Пляж быстро приобрел статус "русского" из-за большого числа посетителей из России, хотя он открыт и для отдыхающих других национальностей, желающих познакомиться с русской культурой и провести время в кругу друзей или семьи.

Эксперты считают, что такой пляж будет популярен среди россиян, особенно в туристический сезон, и может стать местом для культурного обмена, давая тайцам возможность изучить русский язык и узнать больше о российской культуре.