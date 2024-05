Пятна на рассаде - это хорошо или плохо?

Пятна на рассаде могут вызвать беспокойство у многих садоводов и огородников. Ведь рассада — это первый шаг к успешному урожаю, и любые неисправности на этом этапе могут негативно сказаться на будущем урожае. Но стоит ли беспокоиться о пятнах на рассаде и как они могут повлиять на рост и развитие растений?

Фото: commons.wikimedia.org. by my own is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported