В Бурятии врачи спасли новорождённую девочку от врождённой патологии, проведя малоинвазивную операцию

Врачи в Бурятии провели операцию новорождённой девочке.
На следующие день после рождения ребёнка в срочном порядке госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Здесь врачи провели уникальную операцию, избавив малышку от врождённой патологии — расхождения мышц диафрагмы или диафрагмальной грыжи.
Хирурги применили малоинвазивный метод и после операции девочку перевели в отделение реанимации. На 4-е сутки она смогла дышать сама. Спустя 2 недели её перевели к маме в палату.
"Врачи ДРКБ подарили нашей доченьки второй День рождения. Хирурги провели операцию по спасению ребенка, а неонатологи помогли выходить. Здесь в отделении интенсивной терапии работают настоящие ангелы. Всё делают с душой, от сердца. Очень хорошее отношение. Наша семья очень благодарна всем, кто принимал участие по спасению нашей малышки,” — со слезами рассказала мама малышки.
Уникальный метод малоинвазивной операции по удалению диафрагмальной грыжи, хирурги смогли провести благодаря проекту "Развитие эндоскопической детской хирургии", который начали внедрять в больнице с 2021 года.
Малышка уже выписана из отделения домой, где её ждали папа, брат и сестра.
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