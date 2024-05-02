В Бурятии врачи спасли новорождённую девочку от врождённой патологии, проведя малоинвазивную операцию

В Бурятии врачи спасли новорождённую девочку от врождённой патологии

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи в Бурятии провели операцию новорождённой девочке.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

На следующие день после рождения ребёнка в срочном порядке госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Здесь врачи провели уникальную операцию, избавив малышку от врождённой патологии — расхождения мышц диафрагмы или диафрагмальной грыжи.

Хирурги применили малоинвазивный метод и после операции девочку перевели в отделение реанимации. На 4-е сутки она смогла дышать сама. Спустя 2 недели её перевели к маме в палату.

"Врачи ДРКБ подарили нашей доченьки второй День рождения. Хирурги провели операцию по спасению ребенка, а неонатологи помогли выходить. Здесь в отделении интенсивной терапии работают настоящие ангелы. Всё делают с душой, от сердца. Очень хорошее отношение. Наша семья очень благодарна всем, кто принимал участие по спасению нашей малышки,” — со слезами рассказала мама малышки.

Уникальный метод малоинвазивной операции по удалению диафрагмальной грыжи, хирурги смогли провести благодаря проекту "Развитие эндоскопической детской хирургии", который начали внедрять в больнице с 2021 года.

Малышка уже выписана из отделения домой, где её ждали папа, брат и сестра.