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Это не слезы, просто дождь: стало известно, что кошки тоже умеют плакать крокодильими слезами

Ученые рассказали, как плачут кошки

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Зоосфера » Кошки

В большинстве случаев кошки чувствуют себя комфортно, если получают регулярное питание и внимание от своих владельцев. Однако порой они могут страдать от болезней или проявлять необычные симптомы.

Ученые рассказали, как плачут кошки
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Слезотечение у кошек не обязательно связано с эмоциями; оно может указывать на здоровье. Например, слезы могут появиться, если в глаз попала пыль, грязь или волосок. Также причиной могут быть травма радужки, конъюнктивит или другие глазные заболевания.

Кроме того, кошки могут громко мяукать или плакать из-за разлуки с хозяином. Иногда слезы могут сопровождаться другими симптомами в период полового созревания, когда кошка начинает борьбу за территорию. При появлении любых странных симптомов следует проконсультироваться с ветеринаром.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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