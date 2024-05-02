Это не слезы, просто дождь: стало известно, что кошки тоже умеют плакать крокодильими слезами

В большинстве случаев кошки чувствуют себя комфортно, если получают регулярное питание и внимание от своих владельцев. Однако порой они могут страдать от болезней или проявлять необычные симптомы.
Слезотечение у кошек не обязательно связано с эмоциями; оно может указывать на здоровье. Например, слезы могут появиться, если в глаз попала пыль, грязь или волосок. Также причиной могут быть травма радужки, конъюнктивит или другие глазные заболевания.
Кроме того, кошки могут громко мяукать или плакать из-за разлуки с хозяином. Иногда слезы могут сопровождаться другими симптомами в период полового созревания, когда кошка начинает борьбу за территорию. При появлении любых странных симптомов следует проконсультироваться с ветеринаром.
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