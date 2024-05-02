Разрушит ваш автомобиль: одна простая проверка, которую многие игнорируют

Как и почему важно поддерживать оптимальный уровень масла в двигателе

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Поддержание оптимального уровня масла в двигателе является критически важным для его долгосрочной и надежной работы. Рекомендуется проверять уровень масла каждые несколько недель или каждые 500-1000 км пробега, особенно перед длительными поездками.

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Оптимально выполнять проверку на горячем двигателе после небольшой паузы после выключения, чтобы масло успело стечь обратно в поддон. Проверка проводится с помощью масляного щупа, который обычно имеет желтую ручку. Важно убедиться, что масло находится между отметками MIN и MAX на щупе, предпочтительно ближе к MAX.

Слишком низкий уровень масла может привести к повышенному износу и повреждению двигателя, в то время как избыток может вызвать его попадание в камеру сгорания и создать чрезмерное давление, что также нежелательно. Поэтому регулярная проверка уровня масла не только рекомендуется, но и является обязательной частью обслуживания вашего автомобиля.