Стойкий макияж в жару: секреты успешного образа
Как достигнуть долговременного макияжа в жару
1:19
Летом, хоть и хочется коже "отдохнуть", но иногда макияж необходим. Чтобы он оставался стойким весь день, визажисты предлагают несколько умных приемов.
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
- Подготовка кожи: не употребляйте горячую еду и напитки перед макияжем, чтобы избежать испарения. Увлажните кожу легкими средствами, избегая перегрузки матирующими продуктами.
- Праймер: создайте тонкую прослойку между кожей и макияжем, используя базу под макияж или спрей. Это продлит стойкость вашему макияжу в жару.
- Брови: отдайте предпочтение тинтам или помадам для бровей, чтобы избежать растекания продукта. Наносите их легко и втирайте в кожу, чтобы создать натуральный оттенок.
- Глаза: используйте легкие сатиновые тени и водостойкий карандаш для глаз. Это поможет избежать размазывания макияжа.
- Тональный крем: наносите его легким слоем и закрепите фиксатором. Избегайте обилия продукта, чтобы предотвратить плытие макияжа.
- Румяна: если хотите добавить свежести, наберите персиковое румяно на кисть и легко прикоснитесь к скулам.
- Помада: предпочтение отдайте увлажняющим бальзамам и легким тинтам для губ. Избегайте матовых помад в жару.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова