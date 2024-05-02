Стойкий макияж в жару: секреты успешного образа

Как достигнуть долговременного макияжа в жару

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом, хоть и хочется коже "отдохнуть", но иногда макияж необходим. Чтобы он оставался стойким весь день, визажисты предлагают несколько умных приемов.

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Подготовка кожи: не употребляйте горячую еду и напитки перед макияжем, чтобы избежать испарения. Увлажните кожу легкими средствами, избегая перегрузки матирующими продуктами.

Праймер: создайте тонкую прослойку между кожей и макияжем, используя базу под макияж или спрей. Это продлит стойкость вашему макияжу в жару.

Брови: отдайте предпочтение тинтам или помадам для бровей, чтобы избежать растекания продукта. Наносите их легко и втирайте в кожу, чтобы создать натуральный оттенок.

Глаза: используйте легкие сатиновые тени и водостойкий карандаш для глаз. Это поможет избежать размазывания макияжа.

Тональный крем: наносите его легким слоем и закрепите фиксатором. Избегайте обилия продукта, чтобы предотвратить плытие макияжа.

Румяна: если хотите добавить свежести, наберите персиковое румяно на кисть и легко прикоснитесь к скулам.

Помада: предпочтение отдайте увлажняющим бальзамам и легким тинтам для губ. Избегайте матовых помад в жару.